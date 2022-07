Will Smith: ’Diep berouw voor slaan Chris Rock’

Smith stormde tijdens de uitreiking in maart het podium op toen Chris Rock een grap maakte over het kale hoofd van zijn vrouw. Jada Pinkett Smith lijdt aan de haarziekte alopecia en is daardoor kaal. Smith bood de dag na het incident al zijn excuses aan. „Alle vormen van geweld zijn giftig en destructief. Mijn gedrag bij de Oscars gisteravond was onacceptabel en onvergeeflijk.”

De acteur biedt zijn excuses aan aan Rock zelf, aan de moeder van Rock en zijn familie. Dat had hij al eerder willen doen, maar Rock was er nog niet klaar voor om te praten met Smith. „Ik dacht er toen niet over na hoeveel mensen ik pijn zou doen met deze actie”, zegt Smith. „Mijn gedrag was onacceptabel. En ik ben hier als je wilt praten.”

Smith heeft de afgelopen maanden aan zichzelf gewerkt en geprobeerd zijn leven te beteren. „Sorry zeggen is niet genoeg”, vindt hij zelf. Wel benadrukt hij dat zijn vrouw hem niet heeft opgedragen om het podium op te lopen, zoals werd beweerd. Ook aan haar, zijn kinderen, zijn fans en de andere Oscar-genomineerden biedt hij zijn excuses aan. „Mensen teleurstellen is een diepgeworteld trauma van mij. Ik haat het om mensen teleur te stellen.”