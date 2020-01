Rijzende ster Kaj van der Ree lijkt alweer gedoofd

Hilversum - Een serieuze carrière als presentator en documentairemaker lag voor Kaj van der Ree in het verschiet. Nu de 28-jarige oud-ster van YouTube is beticht van seksueel overschrijdend gedrag, lijkt de rijzende ster te doven. Al in zijn tijd als YouTuber (vanaf 2013) zou hij minderjarige meisjes hebben aangezet tot het sturen van naaktfoto’s, zogeheten sexting. Van der Ree gaat diep door het stof: „Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven.”