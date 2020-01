Nicole Kidman en Keith Urban doneren 5 ton voor strijd tegen bosbranden

„Onze steun en gedachten zijn bij iedereen die te maken heeft met de branden in Australië. We doneren 500.000 dollar aan de Rural Fire Services die hun uiterste best doen op het moment”, melden ze bij een lijstje met de gegevens van een aantal organisaties die zich inzetten voor de brandweerlieden in Australië.

Bekijk ook: Pink doneert half miljoen aan Australische brandweerlieden

Nicole en Keith bezitten een boerderij in de buurt van Sydney. TMZ meldt dat het landhuis van het stel bedreigd wordt door de bosbranden.

Het landgoed van Nicole Kidman en Keith Urban in Australië. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op zaterdag maakte zangeres Pink een bedrag van 500.000 dollar te hebben gedoneerd. Wereldwijd vragen diverse sterren en royals, waaronder Carice van Houten, Hugh Jackman, prins Harry en Meghan, via sociale media om aandacht voor de bosbranden die Australië teisteren en om te doneren.

Het officiële dodental van de branden die het land al maanden teisteren, is zaterdag opgelopen tot 24. Zeker 5 miljoen hectare natuur is door het vuur verwoest. Dat is een gebied van 1,2 keer de totale oppervlakte van Nederland. Ook veel dieren zijn slachtoffer geworden van de branden. Ongeveer 480 miljoen dieren zijn in de Australische deelstaat New South Wales getroffen door de bosbranden, dit stelden onderzoekers van de universiteit van Sydney afgelopen donderdag. Dit betekent overigens niet dat alle geschatte 480 miljoen dieren zijn omgekomen, aldus de onderzoekers.

