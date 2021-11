Premium Het beste van De Telegraaf

Doodzieke Rob Bolland blijkt meer tijd gegeven: ’Misschien huil ik niet hard genoeg’

Door Evert Santegoeds

Ferdi en Rob Bolland. Ooit onafscheidelijk, toen gebrouilleerd, nu weer samen. Ⓒ Mario Nap

Nadat Rob Bolland vertelde ernstig ziek te zijn en uitbehandeld, zag hij na meer dan twintig jaar zijn broer Ferdi terug. De twee kondigen bij Privé nu aan ook weer samen te werken en het eerste resultaat is er, een indrukwekkende single die tegelijk een ’weerzien als vaarwel’ is. Toch volgt er misschien nog meer, nu Rob zegt: „Er is me kennelijk meer tijd gegeven dan ik zelf had verwacht.”