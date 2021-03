Theatermakers in rouw om Jeroen van Merwijk

„Vriend en collega Jeroen van Merwijk is vanochtend overleden”, schrijft Dolf Jansen op Twitter. „Hij droeg vriendschap, beschaving en betrokkenheid met zich mee in alles wat hij deed, liedjes, poëzie, beeldende kunst, theater, radio.” Sanne Wallis de Vries laat weten waar haar het meest bijstaat van hem, zijn uitspraak: ‘Ik vind van niet.’ „Dag Jeroen, dank je wel”, voegt ze eraan toe met eeen gebroken hartje.

Katinka Polderman eert de man die haar „op het cabaretspoor” zette. „De man die me op het cabaretspoor bracht en aan wie ik me in mijn vak ontzettend verwant en schatplichtig voel is er niet meer. Dag Jeroen.” Cornald Maas zegt verdrietig te zijn om het overlijden van Van Merwijk. „Hij, als geen ander, was tot op het laatst schatplichtig aan het belang van de kunsten. En ik heb het nodige van hem geleerd.”

Nico Dijkshoorn noemt Van Merwijk „een schurende, compromisloze ongelofelijk grappige man. Net wat Nederland nodig had.” Ook Bert Visscher brengt een korte ode aan zijn collega. „Van Merwijk is niet meer. Diepe buiging en wat een gemis! Verdomme!”

Van Merwijk overleed woensdagochtend in het bijzijn van zijn vrouw Jeannette in zijn woonplaats Sainte-Juliette in Frankrijk. Hij wordt daar in besloten kring gecremeerd.