Joe Biden onthult: zo vaak moest ik First Lady Jill ten huwelijk vragen

De president, die al 45 jaar getrouwd is met Jill Biden, blikt in het interview terug op zijn aanzoek. Het kostte hem namelijk welgeteld vijf aanzoeken voordat Jill Biden ’ja’ zei.

Waarom Jill Biden meerdere keren weigerde, laat de president in het midden. Wel benadrukt hij dat zijn overleden ex-vrouw een deuk bij hem heeft achtergelaten. Joe Biden zijn eerste vrouw, Neilia Hunter Biden, kwam in 1972 om bij een auto-ongeluk. Samen met hun eenjarige dochter.

Blind date

Het was de broer van Joe Biden die op den duur een blind date voor hem regelde, met Jill. En dat was liefde op het eerste gezicht. „Ik heb haar ooit gevraagd, toen ze eindelijk instemde om met me te trouwen: ’Hoe kun je met me trouwen als je weet hoeveel ik van mijn eerste vrouw hield?’ Toen zei ze: ’Als je zo diep liefhebt, kun je weer op die manier liefhebben’”, aldus Joe Biden over de First Lady.

De president beschijft dat zijn laatste aanzoek was tijdens een reis naar Zuid-Afrika. „Ik vraag het je nog een keer. Je hoeft niet te zeggen wanneer, maar als je nee zegt, begrijp ik het. Wil je met me trouwen?”, luidde de aanzoek.

Toen zei ze ja, aldus de president. Naar eigen zeggen heeft hij later zijn zus gebeld en gevraagd waarom ze nu wél ja zei. „Zij vertelde me dat Jill verliefd was geworden op mijn zonen Beau en Hunter.” De kinderen van Joe en Neilia Biden.