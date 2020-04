Nieuwe album Lil’ Kleine meest gestreamde album in 24 uur

„Ik ben heel dankbaar voor iedereen die de tijd neemt om het album te luisteren en dat blijft doen. Het voelt goed om niet alleen terug te zijn in de charts maar ook meteen records te breken met nieuwe muziek waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt en nu met de wereld heb mogen delen”, aldus Kleine, die zijn nieuwe album vorige week uitbracht. „De wereld is een gekke plek, we leven in een rare tijd, maar ik ben blij dat ik nu leef en dit meemaak.”

In de Spotify Top 50 is het nieuwe album ook goed vertegenwoordigd. Op de dag na release stonden er acht tracks in de Nederlandse Top 10 en twintig tracks in de Top 50 in Nederland. Op de dag van de albumrelease werd al bekendgemaakt dat Jongen van de Straat direct de Gouden status behaalde, door fans die het album van tevoren al bestelden. Het is overigens niet de eerste keer dat Lil’ Kleine een Spotify-record heeft verbroken. In 2018 behaalde hij met Frenna het meeste aantal streams in 24 uur toen zij hun single Verleden Tijd uitbrachten.

Alleen

Drie jaar geleden bracht de rapper zijn album Alleen uit. „Dat was een album geschreven vanuit mezelf als individu, in de wereld van roem, rijkdom en aandacht, nog onwetend van wat ware (onvoorwaardelijke) liefde kan doen voor een mensenleven”, zo schrijft hij dinsdag op Instagram. „Die jongen die ooit alleen was, heeft nu alles wat hij nooit had kunnen dromen. Opgesloten en wel, met dit nieuwe leven die me opnieuw de wereld leert ontdekken, met een mama die nu voor twee mannen de ruggengraat vormt.”

Hoe zijn fans zijn nieuwe album ontvangen, doet hem „dromen over dagen dat we weer samen mogen komen.” „Tot die tijd gun ik jullie geluk en gezondheid”, aldus de rapper.