Cabaretduo Lebbis & Jansen na 17 jaar weer samen op tournee

„We zijn op elkaar ingespeeld, het gaat als vanzelf als we samen zijn”, zegt Sibbel tegen het ANP. Jansen beaamt: „We hebben in april een uurtje zitten schrijven, we dachten over een paar dingen meteen weer hetzelfde. Voor de zomer gaan we wat klooien in kleine zaaltjes, na de zomer gaan we vier maanden beuken.”

In 2006 besloten de cabaretiers voorlopig uit elkaar te gaan. „We wilden allebei nieuwe horizonten verkennen”, omschrijft Sibbel. „Na de zoveelste grap over de NS dacht ik: er moeten ook andere wegen te verkennen zijn.” Jansen bleef de oudejaarstraditie overigens wel trouw: elk jaar maakte hij een eindejaarsvoorstelling. De teller staat met de 2023-editie op 35, een record in de Nederlandse cabarethistorie.

Doorlopend geprikkeld

Het plan om samen weer een oudejaars te maken, groeide vrij organisch. „Het kwam qua timing goed uit om samen in het najaar iets te gaan doen, dan is de oudejaarsconference een logische keuze”, stelt Sibbel. Allebei de mannen voelen een hernieuwde energie als ze samen praten en brainstormen. „We waren er toen echt aan toe om nieuwe dingen te verkennen, nu zijn we er weer aan toe om samen iets te gaan maken.”

Allebei zien ze op dit moment vooral voordelen in het gereanimeerde duoschap. „Je wordt doorlopend geprikkeld als er iemand naast je staat”, zegt Sibbel. „Het is relaxter, het geeft een zekere frisheid die je kan missen als je in je eentje speelt.” Jansen bouwt zijn voorstellingen vaak deels met zijn publiek: „Mijn hoofd heeft altijd input nodig, ik stel ook solo doorlopend vragen aan de zaal. Dat hoeft nu niet, ik kan nu op het podium weer sparren met Hans.”

Of de comeback eenmalig is, durven de mannen niet te zeggen. „We zien wel wat de toekomst brengt”, stelt Sibbel profetisch. „Maar vooralsnog hebben we hier allemaal enorm veel zin in.”

De speellijst van de oudejaarstournee SUBLIEM staat vanaf maandagavond op de website van impresariaat Bunker Theaterzaken. De kaartverkoop in de meeste theaters is van start gegaan.