Is Cristiano Ronaldo HIER op afgeknapt?

Irina Shayk, die vier jaar samen was met Cristiano, staat model voor een adventkalender en wordt in Britse media geprezen om haar prachtige lichaam. Ze laat zich van haar beste kanten zien als ze zich in een strandstoel vlijt en zichzelf een insmeerbeurt geeft. Een klusje dat tot begin van dit jaar was voorbehouden aan Cristiano...

Hij werd afgelopen zomer ook al zonnebrandsmerend gezien. De kiekjes die toen opdoken, maakten de tongen al los. Er gaan al tijden geruchten dat de sterspeler ook op mannen zou vallen.

Zijn laatste verovering was een bloedmooi bikinimodel, maar zij stond buitenspel bij de première van zijn film in november en is daarna uit beeld verdwenen. Vlak daarna vertelde de Portugese voetballer dat hij het maar lastig vond een vrouw te vinden. "Er zijn er een paar. Ik moet nog uitzoeken welke de beste is."

Het gerucht dat Ronaldo meer dan vrienden is met Badr Hari, is volgens de trainer van de kickbokser niet waar; hij heeft Shownieuws laten weten dat de twee gabbers zijn.