Criminele bende achter ’traumatische’ overval op Nikkie de Jager en René van der Gijp

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is erbij, volg haar verslag onderaan dit bericht.

Twee van de slachtoffers van de organisatie waren Nikkie ’Tutorials’ de Jager en voetbalanalist René van der Gijp.

Nikkie de Jager en haar verloofde werden op 8 augustus vorig jaar in haar woning in Uden overvallen, gekneveld en bedreigd met vuurwapens. De slachtoffers werden ook gestompt en met het wapen op het hoofd geslagen. In een emotioneel filmpje dat Nikkie na de beproeving opnam zei ze huilend dat het „een van de engste en meest traumatische gebeurtenissen in haar leven was.”

De daders gingen er vandoor met onder meer sieraden, sleutels, contant geld en een Louis Vuitton-tas.

Gemaskerde groep

De beroving van René van der Gijp op 27 april 2020 mislukte. Van der Gijp stond na de uitzending van Voetbal International in zijn auto voor zijn huis te wachten tot het hek open schoof, toen gemaskerde mannen met knuppels of hamers op de autoruiten beukten. Ze kwamen er niet doorheen, want die bleken van gepantserd glas. Van der Gijp denkt dat het de overvallers om zijn Rolexhorloge te doen was.

Niet alleen Bekende Nederlanders waren het doelwit, zo bleek uit het onderzoek dat de politie deed naar de golf van diefstallen en inbraken die de omgeving van Rotterdam/Ridderkerk eind 2019 en in 2020 trof. Ook onbekendere burgers bij wie er in de ogen van de daders iets te halen viel, werden het slachtoffer. De verdachten opereerden volgens het Openbaar Ministerie in wisselende samenstelling en bereidden zich professioneel voor. Er vonden voorverkenningen plaats in auto’s met valse kentekens, er werd zo veel mogelijk informatie ingewonnen over de vermogenspositie van degenen die ze op de korrel hadden en op sommige locaties werden bewakingscamera’s besmeurd met modder.

Bekijk ook: Verdachte overval Nikkie de Jager naar Nederland gehaald

De officier van justitie noemde het opvallend dat er na de overvallen op de bankrekeningen van verdachten stortingen werden gedaan, maar volgens advocaat Pennings van Hamza T. waren dat zulke kleine bedragen dat je niet kunt spreken van een verdeling van de buit.

De drie verdachten die vrijdagmorgen tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam verschenen deden er het zwijgen toe. Hamza T. (22) en Eddie N. (24) zaten er in maart ook al. De Belg Saïd O. werd later aangehouden en was er voor het eerst. Hij is inmiddels tot ongewenst vreemdeling verklaard.

Vrijdagmiddag moeten nog vier verdachten in de rechtbank verschijnen. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling bepaald. Op 18 augustus volgt er in ieder geval nog een pro-formazitting.