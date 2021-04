Meilandjes geraakt door lief gebaar Nadège: verzoening in de lucht?

Het hele gebeuren blijkt zich nog voor Pasen afgespeeld te hebben, want Martien overlegt met Erica of ze haar rond dat feest weer zullen benaderen als ze in Frankrijk zijn. Het gebaar van Nadège heeft hen geraakt. Ook Erica vindt dat het ’op een gegeven moment gewoon klaar is’, dat je het ’moet begraven’ en dat het dan ’weer gewoon goed is’.

Alleen Maxime lijkt minder toegeeflijk. Erica wijt dat aan haar leeftijd. „We hebben gewoon mot gehad omdat we het niet over dingen eens waren. Maar dan zie je: jonge mensen zijn dan veel feller. En wij denken dan: prima toch? Het is toch veel beter als je alles achter je kunt laten en daar gezellig een kop koffie... Even vragen hoe het met haar gaat.”

In het vorig seizoen kwam het tot een clash tussen het gezin en hun huishoudster omdat zij door de rust in het kasteel vanwege corona vond dat ze wel minder kon werken. Daar hadden de Meilandjes moeite mee, omdat ze hara wel gewoon alle uren bleven uitbetalen. Het leidde tot het vroegtijdig vertrek van Nadège, al bleven de Meilandjes haar tot het einde van de contractperiode uitbetalen.