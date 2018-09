Kim Kardashian wil derde kindje

De 34-jarige realityster heeft in een gesprek met haar moeder Kris Jenner laten weten dat ze met haar man Kanye West een groot gezin wil.

Klagend over haar snelle gewichtstoename zei Kim: “Ik maak me vooral zorgen om mijn derde zwangerschap. Dan zakt je lichaam helemaal in”, zegt ze tegen Kris. Die reageert geschrokken: "Nummer drie? Kan je niet even wachten en eerst bevallen van nummer twee?"

Het gesprek tussen moeder en dochter is te zien in een voorstukje van de serie Keeping Up With The Kardashians.