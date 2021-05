Pink heeft spijt: ’Ik had Britney Spears vaker moeten bellen’

De Amerikaanse zangeres heeft de veelbesproken New York Times-documentaire Framing Britney gekeken, waarin wordt getoond hoe er door de media met de Amerikaanse popster werd omgegaan in haar jongere jaren. „Ik werd er verdrietig van”, vertelt Pink over de film.

„De media hebben haar verscheurd. De paparazzi zijn verschrikkelijk en ik wou dat ik er meer voor haar was geweest en haar een knuffel kon geven”, vertelt Pink. Volgens de zangeres is Britney een van de allerliefste mensen die ze kent. „Ik wil dat ze gelukkig is. Dat verdient ze.”

Docu

Britney is zelf niet te spreken over alle documentaires die over haar zijn gemaakt. „Nou, 2021 is zeker al een stuk beter dan 2020, maar ik had nooit kunnen weten dat het zo zou zijn. Er zijn zoveel documentaires over mij gemaakt, waarin andere mensen hun kijk op mijn leven geven. Wat zal ik ervan zeggen? Dat ik me gevleid voel? Deze docu’s zijn allemaal zo hypocriet. Er wordt namelijk steeds afgegeven op de rol van de media in mijn leven, maar deze uitzendingen doen precies hetzelfde”, zo liet de zangeres eerder deze maand weten op sociale media.

„Ik wil jullie eraan herinneren dat ik ondanks zware periodes in mijn leven veel meer leuke dan slechte dingen heb meegemaakt. Maar helaas is de wereld meer geïnteresseerd in negatieve verhalen. Waarom is het nodig om de meeste traumatische momenten uit mijn leven, wat al van jaren geleden is, maar te blijven herhalen?”

Curatorschap

Britney staat als sinds haar mentale inzinking in 2008 onder curatele van haar vader. Hij heeft, samen met het bedrijf Bessemer Trust, haar financiën in handen, waar tijdelijk curator Jodi Montgomery Britney als persoon ’bewaakt’. Spears vecht er echter al jaren voor om haar vader echter als curator te laten verwijderen. De zangeres zal op 23 juni zelf spreken voor de rechtbank. Wat de 39-jarige popster wil delen is niet bekend, maar dat het gaat om de status van het curatorschap is duidelijk. Het is voor het eerst in jaren dat Britney zelf in de rechtbank verschijnt. De afgelopen jaren vertegenwoordigde haar raadsman haar.