Liam Neeson met zoon in ’Made in Italy’

Natasha Richardson - Neesons echtgenote en de moeder van Micheál, overleed elf jaar geleden na een ski-ongeluk. Een soortgelijk verlies tekent ook hun vader-zoonrelatie in het romantische drama Made in Italy.

Zoon Jack (Richardson) zit door een scheiding om geld verlegen en hoopt dat probleem op te lossen door het familiehuis in Toscane te verkopen, dat ook nog voor de helft toebehoort aan zijn vader, kunstschilder Robert (Neeson). Ze zijn er jaren niet geweest en treffen bij aankomst een bouwval aan. Er zal dan ook heel wat timmer-, stuc- en schilderwerk aan te pas moeten komen om het huis rijp te maken voor de verkoop.

Vader en zoon zetten zich gezamenlijk aan die restauratie van hun vervallen villa met onbetaalbaar uitzicht. Niet zonder wrijving, want er zit nog heel wat oud zeer. Want waarom neemt Robert eigenlijk nooit de naam van zijn overleden vrouw in zijn mond? En waarom is er in het huis vrijwel niets te vinden wat aan haar doet denken? Terwijl Jack leert proeven van La dolce vita en een aarzelende vrijage begint met een lokale schone (Valeria Bilello), komt hij in het gouden licht van Toscane echter toch nader tot zijn vader. En tot zichzelf.

Acteur James D’Arcy debuteert met deze film als scenarist en regisseur en dat is helaas te zien. Zijn hoofdrolspelers zijn capabel genoeg en aan verbluffende vergezichten geen gebrek. Alleen voelt elke emotionele stap die de personages zetten als een uitgekauwd cliché. Made in Italy is als een ansichtkaart met een voorgedrukte tekst: volkomen inwisselbaar.

✭✭ (2 uit 5)