Doutzen over presentatie Songfestival: ik ben gebeld

Doutzen had al gezien dat haar naam vaak voorbij komt op forums. „Ik zou het een hele eer vinden, maar er zijn zoveel betere in Nederland, dus we zien het wel.” Het model zei wel dat ze best een promotiefilmpje over Nederland zou willen opnemen. „Dat ik lekker haring aan het eten ben.”

De Friezin zegt dat er volgens haar ’wel al is gebeld’ over de klus, maar laat in het midden of ze haar zenuwen ervoor gaat overwinnen. Mocht Michiel Huisman, een andere naam die vaak wordt genoemd als presentator, de show aan elkaar gaan praten dan zou ze zeker overwegen het podium met hem te delen. „Met Michiel Huisman doe ik het wel.”