Vertolker prins Andrew in The Crown: ’Niet mijn taak iets van hem te vinden’

„Ik ben een professional en het is niet mijn taak om iets te voelen bij of iets te vinden van het personage dat ik speel”, vertelt 47-jarige acteur in This Morning. „We moeten ook onthouden dat we met het verhaal van The Crown momenteel in de jaren 90 zijn, vóór alle dingen die we nu weten.”

Murray moet volgens zichzelf ’gewoon’ doen wat er in het script staat. „Ik doe onderzoek naar Andrew en speel een deels fictief personage. Als ik dat niet doe, zit dat alleen maar in de weg.” Dat Murray in de huid van de Britse prins zou kruipen ging al langere tijd rond, maar de acteur geeft dat nu toe. „Ik kan bevestigen dat ik een personage speel dat Andrew Windsor heet in The Crown.”

De hertog van York ligt onder vuur omdat hij jaren geleden meerdere keren seks zou hebben gehad met de destijds 17-jarige Virginia Giuffre. Andrew heeft dit echter altijd ontkend. Uiteindelijk kwam de misbruikzaak voor de rechter in de Verenigde Staten, waar Andrew en Giuffre tot een schikking zijn gekomen.