Fan Lana del Rey opgepakt voor inbraak

De inbreker zou zich hebben verstopt in de garage van Lana totdat een medewerker van Del Rey de man ontdekte.

Bronnen vertellen dat de fan niet in contact is gekomen met de zangeres. Lana del Rey was namelijk niet thuis op het moment dat de man zich in de garage verstopte. De fan werd dinsdag in Burbank, een stad in Californië, aangehouden.

Lana kocht onlangs haar huis in Malibu voor een bedrag van 3 miljoen dollar. Ze wilde de woning hebben omdat het wat meer afgelegen en beschermd lag dan haar vorige woning.