’Medewerkers worden gepest’ ’Ook wangedrag achter de schermen bij talkshow Kelly Clarkson’

Kelly Clarkson in de studio van haar eigen talkshow. Ⓒ NBC

De sfeer achter de schermen bij The Kelly Clarkson Show zou allesbehalve prettig zijn. Meerdere oud-medewerkers vertellen anoniem in muziekblad Rolling Stone over grensoverschrijdend gedrag bij de talkshow van de Amerikaanse zangeres.