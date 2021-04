Nederlandse actrice (15) in VS bekroond als beste rijzende ster

De 15-jarige Nijhuis was samen met haar tegenspeelster Roosmarijn van der Hoek genomineerd voor haar rol in het drama Buiten is het feest.

De film is een bewerking van een roman van Arthur Japin Maar buiten is het feest, gebaseerd op het leven van cabaretière, zangeres en actrice Karin Bloemen. Buiten is het feest vertelt het verhaal van een succesvolle zangeres die na de dood van haar zus een rechtszaak aanspant om haar nichtje uit handen van haar biologische vader te houden.

Buiten is het feest draaide in de Nederlandse bioscopen totdat die dicht moesten vanwege corona en is nu online te zien via Ziggo, KPN, Pathé Thuis en Cinetree.