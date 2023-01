Terminator-acteur Earl Boen (81) overleden

Boen speelde in The Terminator, Terminator 2: Judgement Day en Terminator 3: Rise of the Machines de rol van Dr. Silberman, een criminele psycholoog. Hij verscheen ook op archiefbeelden in de zesde film, Terminator: Dark Fate uit 2019.

In de jaren zeventig, tachtig en negentig was Boen ook in diverse kleinere rollen te zien in films als Battle Beyond the Stars, The Man with Two Brains, Alien Nation, Naked Gun 33⅓: The Final Insult en Nutty Professor II: The Klumps. Ook maakte hij in verschillende tv-series zijn opwachting en deed Boen veel stemwerk voor tekenfilms en games.