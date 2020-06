Lieke van Lexmond en Tygo Gernandt in Casanova’s

Eerder werd bekendgemaakt dat Jim Bakkum de hoofdrol vervult. De film gaat over Bas (Bakkum), een onzekere journalist, die voor zijn werk undercover gaat om een datingcoach te ontmaskeren.

Gernandt kruipt in de huid van de charmante datingcoach Don Marco en Van Lexmond speelt zijn innemende en intelligente assistent Roos. De filmopnames gaan 15 juni 2020 van start en Casanova’s is vanaf 8 oktober te zien in de bioscoop.