Linda Evangelista schikt CoolSculpting-rechtszaak na mislukte ingreep

In een verklaring op sociale media laat ze weten blij te zijn de zaak eindelijk achter zich te kunnen laten. „Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk van mijn leven met vrienden en familie”, schrijft ze. „Ik ben dankbaar voor alle steun die ik van iedereen heb ontvangen.” Evangelista eiste 50 miljoen dollar aan schadevergoeding en stelde misvormd te zijn door de CoolSculpting-procedure van Zeltiq Aesthetics Inc.Ook meende ze dat de behandeling juist het tegenovergestelde heeft gedaan van wat het beloofde en haar ’onherkenbaar’ heeft gemaakt. Details van de schikking zijn niet bekend.

Bekijk ook: Linda Evangelista voor het eerst na mislukte ingreep in campagne

Evangelista onthulde vorig jaar dat ze na een CoolSculpting-behandeling in 2016 paradoxale vethyperplasie (PAH) heeft ontwikkeld. Enkele maanden na de behandeling waarbij vetcellen worden bevroren, begon ze uitstulpingen te zien op haar kin, dijbenen en rond haar borsten. Dat is een zeldzame, maar bekende bijwerking van deze operatie. Ze had vervolgens nog twee extra operaties nodig, maar ook die leverden niet het gehoopte resultaat op. „Het heeft me in een cyclus van diepe depressie, diepe droefheid en zelfhaat gebracht”, schreef ze in september 2021 op Instagram. „In het proces ben ik een kluizenaar geworden.”

Evangelista werd in de jaren negentig beroemd en maakte deel uit van een groep opkomende supermodellen, waaronder Naomi Campbell, Kate Moss en Christy Turlington.