’Prins Andrew verbannen naar Bermuda’

Volgens het Amerikaanse Globe heeft de prins opdracht gekregen zich stil te houden tot de rust weer wederkeert. „De benoeming heeft enkel als doel dat Andrew Engeland moet verlaten. Net als toen de royals Elizabeths oom Edward naar de Bahama’s stuurden in 1930”, vertelt een bron. „Edward werd toen benoemd tot gouverneur van de Bahama’s nadat hij met de Amerikaanse Wallis Simpson trouwde. De rol van Andrew in Bermuda zal grotendeels ceremonieel zijn en amper betekenis hebben. Maar het belangrijkste is dat hij 3.500 km verwijderd zit van Londen.”

Ook andere leden van de Britse koninklijke familie willen dat Andrew uit hun buurt blijft. „William gelooft dat de monarchie het niet zal overleven als het schandaal rond Andrew nog meer aandacht zal krijgen. Ze hopen te voorkomen dat er nog meer details over zijn feestgedrag naar buiten komt door hem naar Bermuda te sturen, en anders kunnen ze het sneller in de kiem smoren.” Ook Charles zou zijn broer het land uit willen hebben. Van Catherine werd eerder al bekend dat zij Andrew niet meer in haar buurt wilde hebben.

Samen zouden zij naar de koningin zijn gestapt. „Zij stemde met tegenzin in om Andrew te verbannen om haar familie te beschermen.”