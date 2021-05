Broer ziet verband tussen overlijden en verdoemd interview prinses Diana: ’Ze had nog in leven kunnen zijn’

De beschuldiging van Charles Spencer, de negende Earl Spencer, komt op de dag dat een onafhankelijk onderzoek uitwijst dat prinses Diana is misleid bij het tot stand komen van het interview. Martin Bashir, de interviewer zelf, heeft documenten vervalst om in contact te komen met Diana.

In een eerste gesprek met Diana, waar ook haar broer Charles bij aanwezig was, blijkt Bashir tal van leugens over afluisterpraktijken en betrokkenheid van de Britse geheime dienst te hebben verspreid. Charles Spencer maakte indertijd al duidelijk dat hij niet onder de indruk was van het gesprek. Tot zijn verrassing koos Diana er echter voor om de banden met Bashir en zijn interviewteam te contineren.

Charles Spencer vertelt in een aflevering van het BBC-programma Panorama – waar ook het oorspronkelijke interview werd uitgezonden – dat hij op 31 augustus 18995 benaderd werd door Bashir. Dat was, zo merkt Spencer op, precies twee jaar voor het overlijden van zijn zus Diana bij een auto-ongeluk in Parijs.

Vernietigend onderzoek

Het onderzoek van John Dyson, een van de meest gerenommeerde rechters in Engeland, is vernietigend voor de BBC. Niet alleen wordt Bashir van misleiding en leugenachtigheid beschuldigd, de leiding van de omroep heeft daarna geen serieuze poging gedaan om de twijfels die er van meet af aan waren over het interview, serieus te onderzoeken. Dat veranderde eind vorig jaar, nadat diverse media een nieuw onderzoek begonnen rond het 25-jarig jubileum van het interview. Charles Spencer was een van de drijfveren achter het heropenen van een onderzoek. Hij beschikte onder andere over gedetailleerde aantekeningen van de eerste ontmoeting tussen Bashir en Diana.

Het onderzoek van Dyson geeft alle krediet aan Charles Spencer. Volgens Dyson heeft hij zich een betrouwbare getuige getoond. Het tegenovergestelde is waar voor Bashir, die volgens Dyson leugenachtig is.

Huidig BBC-directeur Tim Davie legt zich volledig neer bij de conclusies van het onderzoek. Hij heeft persoonlijke excuses aangeboden aan Charles Spencer, en ook aan prins Charles en de prinsen William en Harry.