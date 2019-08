Martien Meiland staat open voor nieuwe liefde

De Meilandjes zijn druk met verbouwen en Martien verlaat zijn château alleen om naar de groothandel te gaan. De kans is daarom klein dat hij een potentiële nieuwe liefde tegen het lijf loopt. „We zijn bezig zijn met het opfluffen van de tweede etage. Dus ik ben daar helemaal niet mee bezig. Mocht het zijn dat er iemand langskomt, een leuke vrijgezelle man die interesse heeft in mij, of Erica, of Caroline… dat zou kunnen. Daar staan we voor open, daar hebben we het vooraf ook met elkaar over gehad.”

Toch heeft hij nog wel zijn bedenkingen over een nieuwe relatie. „Dan moet ik iemand helemaal leren kennen, dan moet het nog klikken met de rest. Nee joh, nu even niet hoor.” Martien, bekend van het programma Ik vertrek, kwam uit de kast maar is nog steeds samen met zijn vrouw Erica. „Er zijn mensen die 25 jaar getrouwd zijn, gaan scheiden en elkaar dan de hersens inslaan. Waarom? Het was toch heel lang gezellig saampjes? Bij ons is dat wel anders. Wij houden nog steeds ontzettend veel van elkaar”, zo vertelt hij aan het AD.