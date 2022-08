Kelis blij: ’Gewonnen van Beyoncé’

Kelis haalde vorige week hard uit naar Beyoncé en noemde het diefstal toen bleek dat haar liedje ongevraagd was gebruikt voor Beyoncé’s nieuwe nummer ENERGY. Daar zit een deuntje uit de hit van Kelis in. „Ik sta perplex over hoe respectloos en onkundig de betrokken partijen hebben gehandeld”, zei Kelis daarover. „Ik kwam hier op hetzelfde moment achter als iedereen. Niets is ooit wat het lijkt, sommige mensen in deze business hebben geen ziel en geen integriteit en houden iedereen voor de gek.” Daarop heeft Beyoncé een nieuwe versie online gezet, zonder het deuntje van Milkshake.

„Ja, dat ben ik eigenlijk wel”, schrijft Kelis wanneer iemand haar vraagt of ze blij is dat het nummer verwijderd is. Iemand anders in de reacties vindt dat Kelis juist blij moet zijn dat zij voorbij kwam op het album van Beyoncé. „Daarom ben jij wie jij bent en - thank God - ik wie ik ben”, reageert de zangeres. Een derde volger vindt het onredelijk dat Kelis het diefstal noemde. „Ik zei gewoon wat het was”, zegt Kelis daarover.

ENERGY is het tweede nummer van het nieuwe album RENAISSANCE dat Beyoncé aanpast. Eerder werd duidelijk dat ook van HEATED een nieuwe versie komt omdat ze daarin de term ’spaz’ gebruikte, die volgens critici denigrerend is voor mensen met een beperking.