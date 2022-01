Dolly Parton prijst Taylor Swift voor omgaan met kritiek

Parton vertelde dat het haar „pijn” doet wanneer artiesten „slecht” worden behandeld. Ze vindt het „prachtig” dat Swift niet bang is om haar critici publiekelijk toe te spreken. Ook noemde de 76-jarige countryzangeres Swift „erg creatief” en iemand die „slim is met marketing.” „Ze weet wie ze is en wat ze wil”, voegde ze eraan toe. „En ik ben precies zo.”

Swift was in alle staten nadat Damon Albarn, de muzikant die bekend is van zijn werk voor de bands Blur en Gorillaz, stelde dat de zangeres haar eigen nummers niet schreef. Swift haalde via sociale media flink uit naar Albarn, die niet lang daarna zijn excuses aanbood.

„Ik was zo’n grote fan van je, totdat ik dit zag. Ik schrijf al mijn liedjes zelf. Jouw wilde suggesties slaan nergens op en zijn bovendien ontzettend schadelijk. Je hoeft mijn nummers niet leuk te vinden of te waarderen, maar het is echt fucked up om te zeggen dat ik mijn eigen nummers niet schrijf”, aldus Swift op Twitter, waarna ze er ook nog toevoegde dat ze haar tweet ook zelf heeft geschreven, voor het geval Albarn daaraan twijfelde.