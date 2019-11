Floortje Dessing terug naar ondervoed Jemen

Dessing was twee jaar geleden ook al in Jemen, ze kwam toen vast te zitten tijdens gevechten die plaatsvonden in het land. „Ik moest toen hals over kop het land verlaten en heb er sindsdien alles aan gedaan om weer terug te kunnen keren”, aldus de programmamaakster.

Met hulp van het Rode Kruis slaagde zij er dit keer in om toegang te krijgen tot het noorden van Jemen. Voor veel buitenlanders is dit gebied vrijwel ontoegankelijk. Ze maakte daar opnames voor haar programma Floortje terug naar het Einde van de Wereld.

Spannend

In deze serie reist de presentatrice opnieuw af naar gebieden die zij in eerdere seizoenen had bezocht. Voor haar programma interviewt ze de 32-jarige Belgische Rode Kruis-medewerkster Rima die in het door conflict zwaar getroffen gebied werkt. „Natuurlijk vond ik het spannend om terug te gaan naar dit land waar nog steeds zwaar gevochten wordt, maar ik wilde dat doen omdat het verhaal nog net zo urgent is. We zijn inmiddels twee jaar verder en de oorlog woedt nog steeds voort.”

Floortje bezocht samen met Van Schaik onder meer een ziekenhuis waar zwaar ondervoede kinderen worden behandeld. „Het is hartverscheurend om een broodmagere baby van 4 maanden te zien die minder weegt dan een pasgeboren baby”, vertelt Floortje.