Vader Toine van Peperstraten overleden

„Mijn grote held is niet meer. Afgelopen zaterdag is mijn vader begonnen aan zijn laatste reis. En dat ruim 9 maanden na mijn moeder😔”, schrijft de presentator.

Hij voegt daar aan toe: „Pa Peper (82) was al een tijdje aan het tobben met zijn gezondheid en de oude kwaaltjes zijn de afgelopen weken in rap tempo terug gekomen. Hij was op, maar kan terug kijken op een prachtig leven vol liefde! Carpe diem.. 😢🙏🏽❤️.”

Toine’s moeder overleed vorig jaar onverwacht op 80-jarige leeftijd. „Mijn grootste fan is niet meer. Afgelopen maandag is mijn moeder op 80-jarige leeftijd overleden. Totaal onverwacht. Kerst zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik wens iedereen mooie dagen en koester je naasten...”, schreef hij toen.