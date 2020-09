Märtha Louise en Durek herenigd op verjaardag

„Ik houd van verrassingen. De beste verrassing was dat jij kwam opdagen voor mijn verjaardag na zes lange maanden uit elkaar”, begint ze. „Het was een grote uitdaging, maar het was ook mooi om te zien hoe onze band sterker werd toen we elkaar niet zagen.”

Durek en de oudste dochter van koning Harald en koningin Sonja bevestigden in 2019 hun relatie. De beroemde sjamaan, die onder meer Gwyneth Paltrow behandelt, zei eerder al dat Märtha naar Amerika verhuist na de lockdown. „Een van de dingen die corona mij geleerd heeft, is dat mensen sterker zijn dan we denken en dat we alles kunnen overwinnen, maar het is beter om onze geliefden dichtbij te hebben”, sluit de prinses af.