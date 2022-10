Actrice Talisia Misiedjan over Bijlmerramp: ’Mama dacht: dit gaan we niet overleven’

„Vandaag precies dertig jaar geleden stond ik met mama in de keuken”, schrijft Misiedjan. „We woonden op dat moment in Kruitberg in de Bijlmer. Ze was thee aan het maken. Wat ik mij daarna kan herinneren is heel veel geluid, mama die mij oppakt, wit, zwart, rood. Mama vertelt mij later dat ze mij oppakte om te vertellen dat we dood gaan, maar dat het oké is want we gaan samen. Ze dacht: dit gaan we niet overleven. Dit klinkt echt niet goed.”

Het is de dag van de Bijlmerramp, schrijft Misiedjan. „Een dag die ik en zeker mijn moeder, voor altijd bij mij draag.” We moeten stilstaan bij deze dag, vindt de actrice. „Bij alle levens die verloren zijn, maar ook de lessen die we hier uit moeten halen zodat dit nooit meer kan gebeuren. Omdat het dit jaar dertig jaar geleden is zijn er meerdere documentaires en een prachtige serie, genaamd rampvlucht, gemaakt. Absoluut de moeite waard.” Daarbij verwijst ze naar de Kro-Ncrv-serie Rampvlucht die sinds vorige week donderdag te zien is.