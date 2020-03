Oorzaak coronabesmetting prins Charles onmogelijk te achterhalen

Charles heeft de afgelopen weken nog meerdere openbare optredens gehad. Zo was hij twee weken geleden nog bij de uitreiking van de Prince’s Trust Awards, waar hij sterren als acteur Pierce Brosnan en Rolling Stone-gitarist Ronnie Wood trof.

Diezelfde week woonde hij een bijeenkomst bij van WaterAid, waar ook prins Albert II van Monaco was. Bij hem werd vorige week corona geconstateerd. Ook prins Albert liet weten geen idee te hebben hoe hij aan het longvirus komt. „Het had elk moment in de afgelopen tien dagen kunnen gebeuren”, aldus de Monegaskische vorst. „Je zult het nooit weten.”

De prins van Wales en zijn echtgenote Camilla, die ook is getest maar het virus niet heeft, verblijven momenteel in Schotland. Daar is Charles maandag getest. Ingewijden vertellen ITV dat Charles en Camilla ondanks de besmetting goedgehumeurd zijn. De prins ligt niet in bed en kan de komende tijd tijdens zijn zelfisolatie werken vanuit Schotland.

Charles had op 12 maart zijn laatste publieke optreden voordat hij zijn agenda leegmaakte in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Een ingewijde liet ITV weten dat artsen van de prins ervan uitgaan dat Charles pas vanaf de 13e anderen had kunnen besmetten. Mensen met wie hij sindsdien in contact is geweest, onder meer personeel van zijn privéresidentie Highrove, zijn op de hoogte gebracht. Het personeel op Charles’ Schotse residentie Birkhall zit net als de prins in zelfisolatie.