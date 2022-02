Premium Het beste van De Telegraaf

Acteur heeft wereldprimeur met serie voor jonge generatie Kasper van Kooten als soapacteur op TikTok

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. Alexander van Reeken, Kasper van Kooten en Marco Spadaro spelen de zakenfamilie Gansevoort in ’Morgen voor jou’. Ⓒ Foto: Prappers Media Group.

Eerder al werden er series, musicals en concerten exclusief voor TikTok gemaakt, maar nu is er een heuse soapserie in première gegaan op het medium. Zo heeft Kasper van Kooten (50) een wereldprimeur te pakken in de eerste dagelijkse soapserie op TikTok, de video-app die mateloos populair is onder jongeren met in Nederland drie miljoen gebruikers.