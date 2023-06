Rapper Big Pokey overleden na instorten tijdens concert

De rapper, wiens echte naam Milton Powell was, stierf na een optreden op zaterdagavond in Texas. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Op beelden is te zien dat Powell de microfoon pakte en vervolgens achteroverviel. Een dag later is hij overleden.

Op Instagram is het bericht van zijn overlijden aangekondigd. „Met diep verdriet delen we het nieuws van het overlijden van onze geliefde Milton ’Big Pokey’ Powell”, staat bij het overlijdensbericht.