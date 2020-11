Beau niet blij met programmering Geraldine en de Vrouwen

„De zender moet bepalen waar het komt, maar natuurlijk is zondagavond kwart voor elf niet ideaal. Als je weekend er bijna op zit, wil je dat met iets luchtigers afsluiten”, zegt Beau zaterdag in het AD. „Dit is een zwaar programma dat nooit heel veel kijkers zal trekken. Maar het is een waanzinnig belangrijk onderwerp.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Geradline en de vrouwen uit haar tv-programma. Ⓒ Kale Jakhals Producties

Volgens Beau doet Geraldine het geweldig en is er een jaar lang met hart en ziel aan het programma gewerkt. „Als je dan tegenover Arjen Lubach wordt gezet... Dit hoort op een dinsdag, woensdag of donderdag.”

Beau, die maandag begint aan een nieuwe serie van zijn talkshow Beau, vindt het ook jammer dat RTL steeds meer kiest voor lichte programma’s. „We hadden net een mooie traditie opgebouwd. Met Five Days Inside, met de daklozenprogramma’s. Ik vermoed dat dat nu afgelopen is”, zegt hij. „Van mij willen ze het in ieder geval niet meer hebben.”