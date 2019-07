Ruben Fernhout van Partysquad lanceert kledinglijn

Ruben deed inspiratie voor zijn kledinglijn op tijdens de vele reizen die hij met zijn Partysquad-kompaan Jerry Leembruggen maakte voor de shows van de danceformatie. Ruben: „Ik ontdekte dat elementen van mijn Indische afkomst, terug te vinden zijn in verschillende andere culturen. Dan kun je denken aan de Javaanse keuken in Suriname of de kleurrijke batikmotieven in Afrikaanse kledij. Ik laat al ruim zes jaar deze kleding speciaal vervaardigen door kleermaaksters op Bali. Daarin worden stoffen met authentieke Indonesische batikmotieven verwerkt. Niet alleen omdat ik het mooi vind, maar ook omdat ik waarde hecht aan het bewust zijn van mijn roots, in mijn geval Indische. Mijn moeder is in Jakarta geboren, toen het nog Batavia heette.”

Batik-kleding die in de winkels te koop is, heeft echter een ouderwetse pasvorm. Ruben Fernhout wilde deze kenmerkende Indonesische motieven juist verwerken in moderne kledingstukken die hij zelf kon dragen. Dankzij de zichtbaarheid tijdens talloze festivaloptredens van The Partysquad, groeide ook bij andere artiesten de interesse in de batikkleding van Fernhout. Wereldsterren als Major Lazer, DJ Snake, M.I.A., Diplo en A-Trak wisselden met hem van gedachten over de designs en patronen en droegen ook kledingstukken die ze van Fernhout cadeau kregen. Tevens kwamen er veel reacties op de kleding via social media en langzaam maar zeker ontstond het idee om het serieus aan te pakken in de vorm van de kledinglijn Masa Cinta.

De collectie, die zaterdag wordt gepresenteerd in het bijzijn van de vice-ambassadeur van Indonesië, telt inmiddels al tweehonderd items.