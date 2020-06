Keanu Reeves klaar om te daten

De virtuele date met Keanu, die zich al jarenlang inzet voor goede doelen die strijden tegen kanker, is te winnen via een veiling. Tijdens het 15 minuten durende Zoom-gesprek beantwoordt de acteur vragen en deelt hij misschien ook nog wel een (virtueel) glas wijn met de winnaar.

Naast Keanu hebben ook andere celebrities zich beschikbaar gesteld voor de veiling van Camp Rainbow Gold. Zo geeft zangeres Ally Brooke (Fifth Harmony) een miniconcert van een kwartier en zal stemacteur Rob Paulsen een aantal van zijn bekendste cartoonpersonages zoals Carl Wheezer uit Jimmy Neutron en Pinky uit Pinky and the Brain nadoen.