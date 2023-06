Premium Het beste van De Telegraaf

Rechter doet uitspraak in zaak John de Mol tegen Roddelpraat: hier draait het om

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De mannen van YouTube-serie Roddelpraat zijn vorig jaar door mediamagnaat John de Mol voor de rechter gesleept. Dennis Schouten en Jan Roos hebben volgens hem namelijk onjuiste uitspraken gedaan over de familie De Mol. De mannen van Roddelpraat hebben deze uitspraken gerectificeerd, maar toch is De Mol een bodemprocedure gestart, waarbij hij 27.500 euro van elk van de twee presentatoren eist. Volgende week woensdag doet de rechter uitspraak in de zaak.