Buckingham Palace heeft diversiteitsdoel opnieuw niet gehaald

Het percentage is ongewijzigd ten opzichte van 31 maart 2022. Desondanks heeft Buckingham Palace in het jaarverslag een nieuw doel opgenomen voor 2025. Het streven is om ervoor te zorgen dat 14 procent van de stafleden een migratieachtergrond heeft. Ook staat te lezen dat medewerkers van het koningshuis een training hebben gevolgd in het kader van inclusiviteit en diversiteit.

Het Britse koningshuis liet in 2021 weten meer werk te willen maken van diversiteit binnen de hofhouding. Het koningshuis kwam in dat jaar onder vuur te liggen door het interview dat prins Harry en zijn vrouw Meghan aan Oprah Winfrey gaven. Daarin stelde Meghan onder meer dat er iemand binnen de koninklijke familie tijdens haar zwangerschap had gespeculeerd over de huidskleur van hun eerste kind Archie.

In november ontstond nog een rel op Buckingham Palace toen een zwarte gast op een receptie racistisch werd bejegend door een paleismedewerker. De medewerkster zou Ngozi Fulani, voorzitter van Sistah Space, een liefdadigheidsinstelling tegen huiselijk geweld, herhaaldelijk hebben ondervraagd over haar afkomst. De medewerkster stapte op naar aanleiding van de kritiek.