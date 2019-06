Ik ben LOUIS… en ik doe OOM HARRY na!

Prins Louis heeft zijn debuut gemaakt tijdens een openbaar optreden van de Britse koninklijke familie. Het jongste kind van prins William en Catherine stal de show tijdens de balkonscène op Buckingham Palace na afloop van Trooping the Colour. Ⓒ ANP

Royaltyliefhebbers konden afgelopen week in Londen hun hart weer ophalen. Eerst werd alles uit de kast gehaald voor het bezoek van de Amerikaanse president DONALD TRUMP. En die was nog niet vertrokken of alle paardenhoofdstellen, laarzen en uniformknopen werden weer gepoetst voor de jaarlijkse hoogtijdag Trooping The Colour, waarmee KONINGIN ELIZABETH (93) haar verjaardag viert.