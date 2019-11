’Dartbord’ vormt nieuw Songfestival-logo

Eerder werd al het thema van dit jaar onthuld, Open Up. De vlaggen in het nieuwe logo hebben kloksgewijs de volgorde van hun eerste songfestivaldeelname. De kleuren van de Nederlandse vlag zijn rechtsboven als eerste te zien, omdat Nederland in 1956 het eerste Eurovisiesongfestival mocht openen. Het beeldmerk borduurt voort op de vormgeving van de vorige drie edities die Nederland organiseerde, in 1970, 1976 en 1980.

Het design van het nieuwe logo staat volgens de NPO symbool voor de viering van 65 jaar songfestival. Ⓒ EBU

Het nieuwe vignet „viert de geschiedenis van het songfestival op een eigentijdse manier”, aldus de NPO. Het Eurovisiesongfestival is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan om Europa dichter bij elkaar te brengen met behulp van muziek. Ook keert het minimalisme en de innovatie van de stroming Dutch Design terug in het nieuwe logo. Op sociale media stellen fans donderdagochtend vooral dat het nieuwe logo veel weg heeft van een dartboard.

De 2020-editie vindt in mei plaats in Ahoy, Rotterdam. Het is nog niet bekend wie Nederland gaat vertegenwoordigen.