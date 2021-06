Tanja Jess: ’Charly en ik zijn zachter voor elkaar geworden’

Al meer dan twintig jaar zijn Tanja Jess en Charly Luske een stel. Ⓒ ANP/HH

Niets of niemand lijkt het geluk van sterrenkoppel Tanja Jess (54) en Charly Luske (42) te kunnen verstoren sinds ze twintig jaar geleden voor elkaar vielen. Voor de actrice bleek Charly, na een ware foutemannenparade, die éne speld in de hooiberg. „Ik vond het spannend, types die in neonletters ’probleemgeval’ op hun voorhoofd hadden staan.”