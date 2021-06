Christina Ricci voegt zich bij cast The Matrix 4

Welke rol Ricci, die op haar tiende doorbrak met de film Mermaids (1990), gaat spelen is niet bekend. Ook is niet duidelijk of Ricci's rol al vanaf het begin deel uitmaakte van de verhaallijn of dat ze later bij een aantal extra scènes is betrokken. Het grootste deel van de opnames vond plaats in november.

In het vierde Matrix-deel zijn Keanu Reeves en Carrie-Ann Moss opnieuw te zien als Neo en Trinity. Ook Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra en Neil Patrick Harris hebben een rol in de film, die wordt geregisseerd door Lana Wachowski. Ricci en Wachowski zijn geen onbekenden van elkaar. Eerder werkten ze al samen aan de in 2008 verschenen film Speed Racer.

The Matrix 4 moet in december worden uitgebracht.