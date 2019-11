Monique in het HOL VAN DE LEEUW

Ondanks de enorme klap is Monique Westenberg (hier op de foto met Kristina Bozilovic en Romy Monteiro) niet van plan zich voor de buitenwereld te verstoppen. Ⓒ Ferry de Kok

Wie zich afvroeg hoe het na al het tumult van de laatste dagen met MONIQUE WESTENBERG is, kon dat vandaag met eigen ogen zien het chique Amsterdam-Zuid. In de Cornelis Schuytstraat, het hol van de leeuw dat eerder het domein is van liefdesrivale BRIDGET MAASLAND, mengde zij zich onder een groot aantal van haar showbizzvriendinnen die de verlaten Monique allemaal omarmden!