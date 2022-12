Nick Carter weer op podium na aanklacht seksueel misbruik

De Backstreet Boys zongen een aantal van hun grootste hits op het jaarlijkse kerstevenement. Carter is beschuldigd van het seksueel mishandelen van een destijds 17-jarig meisje in 2001. Carter was toen zelf 20 jaar oud.

In de aangifte van Shannon Ruth, de vrouw in kwestie, doen ook nog drie anonieme aangeefsters hun verhaal. Zij zeggen tussen 2003 en 2006 ook door Carter seksueel mishandeld te zijn. Carter zelf spreekt alle beschuldigingen tegen.

Zender ABC heeft aangegeven een speciale kerstspecial rond de band, A Very Backstreet Holiday, niet uit te zenden vanwege de aantijgingen. De special zou aanvankelijk op 14 december worden uitgezonden.