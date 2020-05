Comité 4 en 5 mei omarmt plan Claudia de Breij en vraagt Roxeanne Hazes

Roxeanne Hazes heeft op verzoek van het Nationaal Comité een eigen versie van het nummer gemaakt. Ook alle beiaardiers zijn gevraagd om het nummer om 16.55 uur te spelen. De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging meldt dat de beiaardiers van onder meer de Martinitoren in Groningen, de Peperbus in Zwolle en de St. Bavokerk in Haarlem het nummer ten gehore gaan brengen.

De grootse herdenkingsactiviteiten en -festivals die gepland stonden voor 4 en 5 mei kunnen niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Toch wil het Nationaal Comité dit jaar stilstaan bij de bevrijding en 75 jaar vrijheid en heeft het land opgeroepen om met ideeën te komen. Het initiatief van De Breij past helemaal in deze geest, vindt de organisatie.

Andere invulling

Ook voor andere tradities rond 4 en 5 mei worden alternatieven gezocht. Zo vindt in miniatuurpark Madurodam op 4 mei wel de Nationale Kinderherdenking plaats. Maar in plaats van lijfelijk aanwezig te zijn, kunnen kinderen een bloem bestellen die ze bij het stiltemoment om 20.00 uur vertegenwoordigt. Onder meer NPO-dj Wouter van der Goes is als ambassadeur van Madurodam wel lijfelijk bij de herdenking aanwezig.

Diverse toneelstukken die op 4 en 5 mei stonden gepland, worden op alternatieve wijze opgevoerd. Zo is van de toneelversie van De Aanslag van Harry Mulisch een hoorspelversie gemaakt die na de twee minuten stilte in het NPO Radio 5-programma Volgspot wordt uitgezonden. De monoloog Waterman van Helmert Woudenberg, gebaseerd op de ervaringen van een Joodse onderduiker tijdens de oorlogsjaren, wordt gelivestreamd vanuit het Betty Asfalt Complex in Amsterdam waar de voorstelling oorspronkelijk gespeeld zou worden.