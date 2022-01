Alec Baldwin nu aangeklaagd door familie overleden marinier

De 63-jarige Baldwin is geen onbekende van de familie. Nadat marinier Rylee McCollum (20) in augustus stierf op het vliegveld van Kabul in Afghanistan toen de Taliban het land overnam, stuitte Baldwin kort daarna op een Instagram-post van zijn zus Roice (22) waarin ze om geld vroeg Rylees weduwe en hun baby. Baldwin maakte toen 4500 euro over om een steentje bij te dragen, zo blijkt uit rechtbankdocumenten.

Toen Roice op 6 januari foto’s op Instagram plaatste van die beruchte dag in Washington, met daarbij de tekst ’throwback’, reageerde de acteur direct bij de reacties. „Ben jij niet dezelfde vrouw aan wie ik 4500 euro heb overgemaakt voor de vrouw van je overleden broer, die voor ons land heeft gevochten en is gestorven?.” Daarna stuurde Alec haar een privébericht waarin hij zei het geld gestort te hebben uit respect voor wat Rylee voor het land had gedaan. „Maar nu blijk jij gewoon een relschopper te zijn die op 6 januari de verkiezingen om zeep wilde helpen, overheidsgebouwen heeft beschadigd en mede-verantwoordelijk is voor de dood van een agent.”

Roice reageerde: „Protesteren is volledig legaal en daarbij heb ik al met de FBI gesproken. Fijne dag verder.” Omdat Baldwin screenshots van deze conversatie op zijn sociale media plaatste, kregen Roice en haar familie veel hatelijke berichten, wat volgens hen ’traumatisch’ was. Daarbij claimen ze ook niet in het Capitool te zijn geweest, maar wel bij de bijeenkomst van voormalig president Trump die daaraan vooraf ging.