Rechter: Emile Ratelband moet duizend euro boete betalen

Ratelband moest voor de politierechter komen vanwege een uitspraak die hij in december 2019 in het tijdschrift Story deed. „Moon diende een verzoek in om Emilio te laten opnemen in een gesloten instelling”, vertelde hij in het artikel dat ging over de voogdijstrijd waarin de exen op dat moment verwikkeld waren. Nadat het artikel Moon onder ogen kwam, deed ze aangifte van smaad. Tijdens de zitting in Utrecht werd duidelijk dat Moon vond dat het door deze uitspraak lijkt alsof ze haar zoon had willen laten opsluiten. Bovendien zouden mensen erdoor kunnen denken dat Emilio iets mankeert, wat niet zo is.

Tijdens de zitting gaf Ratelband toe de uitspraak in het blad inderdaad zo gedaan te hebben. En ook dat zijn ex dat ook zo gezegd had. De officier van justitie gaf aan dat het niet uitmaakt of de uitspraak waar is of niet waar, maar of er sprake is van aantasting van iemands goede naam. Dat achtte de rechter uiteindelijk bewezen en legde Ratelband de boete van 1000 euro op.

Rommelig

De rechtszaak bij de politierechter in de Domstad verliep rommelig. Ratelband en zijn advocaat hadden vooraf schriftelijk laten weten de rechter ’niet te ontzien’ en de rechter vroeg bij aanvang van de zaak wat zij daarmee bedoelden. De advocaat maakte duidelijk dat Ratelband ’een verbaal explosieve man is’ en dat hij de rechter daarvoor wilde waarschuwen. De rechter moest de aanwezigen ook een aantal keer vragen om niet door haar heen te praten.

Het was niet de eerste keer dat Ratelband voor de rechter moest verschijnen in een kwestie over zijn kinderen of ex-vrouw. Het voormalige stel, dat jarenlang verwikkeld was in een vechtscheiding, vocht eerder onder meer een voogdijkwestie uit in de rechtbank. Ratelband nam zijn zoon Emilio in 2019 zonder toestemming van Moon mee naar België. Daarop deed hij aangifte omdat Moon de bezoekregeling zou frustreren. Uiteindelijk werden de kinderen ’verdeeld’; de zoon werd toegewezen aan Ratelband en de dochter aan Moon.