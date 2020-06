Goud voor tweede single Duncan Laurence

Love Don’t Hate It is zijn tweede single na het liedje Arcade waarmee hij ruim een jaar geleden het Eurovisie Songfestival won.

Volgens Laurence is Love Don’t Hate It een liedje dat gaat over het vechten voor wie je bent en van wie je wilt houden. „Er zijn geen grenzen als het gaat om liefde. Het is het puurste dat we op deze wereld hebben en toch moeten veel mensen, onder wie ikzelf, er elke dag voor vechten. Vanwege hun uiterlijk, hun overtuigingen, hun geslacht of hun seksualiteit.” De zanger wijst erop dat het aan het einde altijd ’je eigen keuze’ is.