Justin en Hailey Bieber weer op zoek naar huis

Zo serieus, dat Justin en zijn vrouw Hailey afgelopen weekend gespot zijn met een makelaar om een nieuw onderkomen te vinden. Dit meldt The Daily Mail.

Bij de foto’s van het pand die Justin op Instagram plaatste, schreef hij destijds: „Ik denk eraan om mijn huis te verkopen. Wie wil het hebben? Doe me een goed bod als je geïnteresseerd bent. Ik wil het met al het meubilair verkopen.”

Hoewel deze gang van zaken binnen de makelaardij niet erg gangbaar is, reageerden er 5 gegadigden op het onconventionele aanbod van Bieber. Het pand staat officieel nog niet te koop en moet in elk geval 8,5 miljoen dollar opbrengen. Dat is de prijs die Justin en Hailey er in 2018 voor betaalden. Maar het feit dat zij er gewoond hebben en tevens hun meubels achterlaten, brengt naar alle waarschijnlijkheid meer geld in het laatje.

Heel ver uit de buurt zullen de Biebers waarschijnlijk niet gaan wonen. Ze werden met hun makelaar gespot aan de top van Mulholland Drive, vanaf waar je een prachtig uitzicht over Los Angeles hebt.